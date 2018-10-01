В Каталонии прошли акции по случаю годовщины референдума

В Хироне участники протестной акции устроили сидячую демонстрацию на железнодорожных путях на вокзале. Другие сепаратисты перекрывали дороги автомобильными шинами, чтобы воспрепятствовать движению транспорта.

Без серьезных последствий

Согласно сообщениям, акции сепаратистов 1 октября собрали значительно меньше людей, чем год тому назад. Организаторы протестных акций в последнюю минуту отказались от намерения заблокировать движение транспорта. По данным полиции, в Барселоне демонстрации почти не отразились на дорожно-транспортной ситуации.

Согласно опросам, население Каталонии по-прежнему разделено примерно поровну между сторонниками и противниками независимости от Испании. 1 октября 2017 года почти 90 процентов участников референдума высказались за отделение Каталонии от Испании. Однако активность избирателей составила тогда лишь 42 процента.