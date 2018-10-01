В Каталонии прошли акции по случаю годовщины референдума
Источник: Корреспондент.net
В испанской Каталонии в годовщину референдума о независимости от Мадрида сотни сепаратистов временно заблокировали дороги и железнодорожные магистрали. В Барселоне студенты в понедельник, 1 октября, прошли маршем по центру города. В Сант-Хулиа-де-Рамисе лидеры сепаратистов выступали с речами, в то время как другие участники акции воспроизводили процедуру голосования. Год тому назад в этом городе произошли столкновения между полицейскими и избирателями, участвовавшими в несанкционированном референдуме о независимости Каталонии.
Без серьезных последствий
Согласно сообщениям, акции сепаратистов 1 октября собрали значительно меньше людей, чем год тому назад. Организаторы протестных акций в последнюю минуту отказались от намерения заблокировать движение транспорта. По данным полиции, в Барселоне демонстрации почти не отразились на дорожно-транспортной ситуации.
Согласно опросам, население Каталонии по-прежнему разделено примерно поровну между сторонниками и противниками независимости от Испании. 1 октября 2017 года почти 90 процентов участников референдума высказались за отделение Каталонии от Испании. Однако активность избирателей составила тогда лишь 42 процента.