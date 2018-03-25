В Каталонии протестуют против задержания Пучдемона

Источник: Корреспондент.net

В Каталонии начались массовые акции протеста против задержания бывшего регионального премьера Карлеса Пучдемона в Германии. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Барселоны с каталонскими флагами. Организаторы акции запланировали шествие к консульству Германии.

Кроме того, в Жироне демонстранты собрались под представительством правительства Испании и в знак протеста против ареста Пучдемона сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской.

Также в Каталонии были назначены перекрытия трасс и мобилизация сторонников отделения от Испании.