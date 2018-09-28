В Казахстане приготовили рекордный по длине шашлык

Источник: Корреспондент.net

В городе Макинск Акмолинской области Казахстана работники птицефабрики приготовили шашлык из курятины длиной более 223 метров и установили новый мировой рекорд.

Об этом сообщила пресс-служба компании Aitas KZ в пятницу, 28 сентября.

Отмечается, что приготовлением 420 килограммов куриного мяса занимались 220 человек. Шашлык рассчитан на 3 тысячи человек.

Специально для подтверждения рекорда в Макинск прибыл представитель Книги рекордов Гиннесса. Рекорд был официально установлен и зафиксирован – длина шашлыка составила 223 метра 65 сантиметров.

Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году в Сингапуре, тогда длина шашлыка составила 140 метров.

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