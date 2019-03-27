В Казахстане разбился вертолет с 13 людьми на борту

Источник: Корреспондент.net

В Казахстане потерпел крушение вертолет МИ-8 Минобороны страны. Об этом в среду, 27 марта, сообщил представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, пишет ТАСС.

"27 марта в 17:35 (13:35 по Киеву) на пульт "112" поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел", - рассказал Нурахметов.

Позже в Минобороны сообщили, что на борту находились 13 человек.

"На борту находились 13 человек. По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы", - говорится в сообщении.