В Казахстане разбился вертолет с 13 людьми на борту
Источник: Корреспондент.net
В Казахстане потерпел крушение вертолет МИ-8 Минобороны страны. Об этом в среду, 27 марта, сообщил представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, пишет ТАСС.
"27 марта в 17:35 (13:35 по Киеву) на пульт "112" поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел", - рассказал Нурахметов.
Позже в Минобороны сообщили, что на борту находились 13 человек.
"На борту находились 13 человек. По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы", - говорится в сообщении.
Отмечено, что состояние потерпевших уточняется. "Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях", - сообщают в Минобороны.
В настоящее время два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в городе Кызылорде, а один вертолет вернулся к месту крушения.