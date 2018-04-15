В Кельне открыт мемориал в память о жертвах геноцида армян

Источник: DW

В Кельне в воскресенье, 15 апреля, открыт мемориал в память о жертвах геноцида армян. Авторами выступили кельнские скульпторы Штефан Кайзер (Stefan Kaiser) и Макс Шольц (Max Scholz).

Стальная скульптура полтора метра высотой расположена на левом берегу Рейна около моста Гогенцоллернов. Трехгранная пирамида увенчана бронзовым гранатом с острием. "Эта боль затрагивает всех нас", - гласит надпись на мемориале, выгравированная на армянском, английском, немецком и турецком языках.

Крупнейшая в Германии диаспора

Армянская диаспора в Кельне является самой большой в Германии, утверждают ее представители. В крупнейшем городе федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проживает около пяти тысяч армян.

Еще один мемориал в память о жертвах геноцида был открыт в Бремене в 2005 году. Памятная стела также будет установлена в Польхайме в федеральной земле Гессен.

Массовая депортация

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны (1914-1918). Он признан многими государствами, Европарламентом, Всемирным советом церквей и большинством американских штатов. В 2016 году соответствующую резолюцию принял немецкий бундестаг. Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и пытается всячески воспрепятствовать его признанию в мире.