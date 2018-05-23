23.05.2018
В Кении открыли почетное консульство Украины
Источник: Корреспондент.net
Почетное консульство Украины открыли в кенийской Момбасе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter в среду, 23 мая.
"Момбаса сегодня желто-голубая. Открываем почетное консульство Украины в прекрасном городе на юге Кении и устанавливаем региональное сотрудничество", – написал глава МИД Украины.
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