В Кении открыли почетное консульство Украины

Источник: Корреспондент.net

Почетное консульство Украины открыли в кенийской Момбасе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter в среду, 23 мая.

"Момбаса сегодня желто-голубая. Открываем почетное консульство Украины в прекрасном городе на юге Кении и устанавливаем региональное сотрудничество", – написал глава МИД Украины.