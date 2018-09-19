В Киевcкой области повесилась мать 10 детей

Источник: Корреспондент.net

В селе Бобрик в Киевской области свела счеты с жизнью многодетная мать. 37-летняя Любовь Нижник, мать шести дочерей и четырех сыновей, повесилась в сарае.

Об этом сообщает ТСН в среду, 19 сентября.

Женщину нашли дети, которые играли во дворе. В селе рассказывают, что Любовь Нижник якобы была беременна одиннадцатым ребенком. Ее родственники не хотят общаться со СМИ. За час до смерти женщины, по словам соседей, они слышали, как она ссорилась со своим сожителем.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.