Найти

22.08.2017

В Киеве автобус въехал в остановку, водитель бежал

Источник: КорреспонденТ.net

Водитель автобуса в Киеве не рассчитал габариты и въехал в остановку с людьми, после чего покинул место происшествия. Об этом говорится на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

"На площади Тараса Шевченко водитель 99 автобуса, государственный номерной знак AA0424AA, тормозя у остановки, чуть не рассчитал габариты и въехал в остановку. От удара сооружение снесло с места. Людей, которые сидели на остановке, разбросало по асфальту", - говорится в сообщении.

В результате ДТП люди не пострадали.

Новости раздела
Украина
22.08.2017
В Харькове горит админсуд, в него попала молния
Горит крыша здания.
Украина
22.08.2017
В Украине сокращается добыча угля
За семь месяцев года падение составило более 12%.
Украина
22.08.2017
Эксперты: В Украине снова активировался вирус
Новая волна распространения началась 22 августа.
Украина
21.08.2017
Минюст объяснил миллионные зарплаты сотрудников
Чиновники, которые получили по миллиону гривен, заработали их своим трудом, говорят в Минюсте.
Украина
21.08.2017
В США начали отгрузку угля для Украины
Первая партия составит 62 тыс тонн.
Украина
21.08.2017
СБУ: Задержан чиновник, проводивший закупки в ДНР
Для шахт Волыни закупили оборудование на 25 млн грн.
Украина
21.08.2017
Суд оставил Добкина под арестом
За нардепа можно внести залог в 50 млн гривен.
Украина
21.08.2017
Украина погасит долг Донецка за Евро-2012
Кредит погасят из госбюджета.
Украина
21.08.2017
Порошенко об Украине: Самое сложное уже позади
Президент также считает, что точка невозврата еще не пройдена.
Украина
21.08.2017
На Запорожской АЭС отключили энергоблок
Сейчас на станции в работе находятся три энергоблока.
Украина
21.08.2017
НАБУ: Дело ПриватБанка может нанести ущерб стране
Дело национализированного банка находится на особом контроле.
Украина
20.08.2017
Задержаны угонщики авто замглавы Нацполиции
Авто прятали под Обуховом.
В Харькове горит админсуд, в него попала молния | Порошенко пообещал выделить 30 млрд на строительство дорог