22.08.2017
В Киеве автобус въехал в остановку, водитель бежал
Источник: КорреспонденТ.net
Водитель автобуса в Киеве не рассчитал габариты и въехал в остановку с людьми, после чего покинул место происшествия. Об этом говорится на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.
"На площади Тараса Шевченко водитель 99 автобуса, государственный номерной знак AA0424AA, тормозя у остановки, чуть не рассчитал габариты и въехал в остановку. От удара сооружение снесло с места. Людей, которые сидели на остановке, разбросало по асфальту", - говорится в сообщении.
В результате ДТП люди не пострадали.
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