В Киеве автобус въехал в остановку, водитель бежал

Источник: КорреспонденТ.net

Водитель автобуса в Киеве не рассчитал габариты и въехал в остановку с людьми, после чего покинул место происшествия. Об этом говорится на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

"На площади Тараса Шевченко водитель 99 автобуса, государственный номерной знак AA0424AA, тормозя у остановки, чуть не рассчитал габариты и въехал в остановку. От удара сооружение снесло с места. Людей, которые сидели на остановке, разбросало по асфальту", - говорится в сообщении.

В результате ДТП люди не пострадали.