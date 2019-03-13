В Киеве БТР влетел в машину военной инспекции

Источник: Корреспондент.net

Вечером в среду в Киеве на улице Академика Заболотного произошла авария с участием БТР и машины военной инспекции Lada Samara.

"По предварительным данным, БТР и автомобиль военной инспекции двигались по улице Заболотного в сторону станции метро Теремки. В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль, у которого заглох двигатель. Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее", – говорится в сообщении.

Военные отказались комментировать данный инцидент, однако прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза.

В результате аварии никто не пострадал. Lada получила серьезные повреждения всей задней части. Из-за столкновения на улице Заболотного в сторону станции метро Теремки образовалась большая пробка.