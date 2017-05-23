В Киеве через месяц могут поднять цены на проезд

Источник: КорреспонденТ.net

Киевская горадминистрация планирует с 15 июля поднять цены на проезд в метро с 4 до 5 гривен, а в наземном транспорте с 3 до 4 гривен.

По этому поводу анонсирован брифинг на 24 мая, говорится на сайте КГГА

На сайте уже опубликован проект распоряжения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".



Согласно ему, с 15 июля цена проезда на автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере будет составлять 4 гривны, метрополитеном - 5 гривен.

Если же использовать пластиковую бесконтактную карточку и пополнить ее на 50 поездок в метро, то стоимость проезда составит 4,5 гривен. При этом больше 100 поездок на одну карточку нельзя приобрести.

Кроме того, предлагается установить стоимость разового билета на городскую электричку в размере 5 гривен.

Отметим, что в прошлом месяце замруководителя столичного метрополитена говорил, что проезд в метро Киева может подорожать на 50 процентов в течение этого года.

Между тем, по итогам 2016 года киевский метрополитен получил прибыль впервые за 15 лет.