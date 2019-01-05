В Киеве девушка выбросилась с 23 этажа

Источник: Корреспондент.net

В Киеве с 23 этажа дома по адресу улица Заречная, 1Г в субботу, 5 января, выбросилась 28-летняя девушка.

Отмечается, что девушка выбросилась из окна около 3:00, тело обнаружил дворник жилого комплекса около 7:40.

По словам полицейских, на теле погибшей не было следов насильственной смерти. Квартира, в которой она проживала, оказалась открыта. Там на кухонном столике стояли три бокала с недопитыми напитками и лежали три записки, которые, судя по всему, оставила погибшая.

Записки были адресованы разным людям. Одна из них, скорее всего, брату погибшей, который на данный момент проживает в Израиле. Вторая - мужчине по имени Александр. В третьей записке были слова благодарности близким за поддержку. И просьба о прощении.

В результате падения с высоты девушка скончалась на месте от полученных травм.