13.08.2017
В Киеве эвакуировали вокзал: ищут бомбу
Источник: КорреспонденТ.net
В Киеве сегодня силовики эвакуировали центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о минировании.
Около 17:00 правоохранители оцепили здание вокзала и вывели посетителей и персонал. Согласно объявлениям по громкоговорителям, здание вокзала эвакуировано в связи с угрозой минирования. Зайти внутрь вокзала через центральный вход невозможно.
В то же время движение поездов на самом вокзале осуществляется по расписанию. Пассажиров просят заходить в здание вокзала через подземный переход.
У входа дежурит несколько полицейских. Стоят пожарный автомобиль и карета скорой помощи.
По данным полиции, причиной для эвакуации стал звонок мужчины, сообщившего о минировании вокзала.
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