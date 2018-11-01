В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал

Источник: Корреспондент.net

В Киеве из-за сообщения о заминировании на железнодорожном вокзале эвакуировали около двух тысяч пассажиров и 200 человек персонала, перекрыты подземные переходы. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо вечером в четверг, 1 ноября.

Как отмечается, эвакуацию проводят с обеих сторон Южной и Центральной части вокзала.

"Позвонил неизвестный на линию 102 и сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехническая служба, кинологи, пожарные, медики. Проводят эвакуацию. Метро открыто. Посадка пассажиров продолжается", - отмечает СМИ.

Ранее, 30 октября, станция киевского метрополитена Площадь Льва Толстого (Оболонско-Теремковская ветка, "синяя" линия) была закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.