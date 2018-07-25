В Киеве из-за ливня обвалился мост

Источник: Корреспондент.net

В Киеве из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

Отмечено, что на месте сейчас работают столичные коммунальщики. Место обрушения ограждено. Образовалась пробка, простаивает общественный транспорт.