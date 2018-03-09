В Киеве избили депутата Рады Левченко

Источник: Українські новини

Партия "Всеукраинское объединение "Свобода" заявляет об избиении неизвестными депутата Верховной Рады Юрия Левченко (внефракционный) в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Свободы" в социальной сети Facebook.

Согласно ему, во время акции протеста против застройки по ул. Половецкой неизвестные избили Левченко и применили против него слезоточивый газ.

В партии уверены, что к избиению причастны сторонники мэра Киева Виталия Кличко.

В настоящее время Левченко находится в больнице.

Согласно сообщению пресс-службы полиции Киева, инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях Шевченковского управления полиции.

На месте события работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства происшествия.

При этом отмечается, что пока Левченко не обращался в полицию с заявлением об избиении, сообщение от врачей также не поступало.

По предварительной информации, возле гаражного кооператива по ул. Половецкой произошло столкновение во время демонтажа гаражей, который проводился работниками департамента городского благоустройства согласно предписанию.

На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевского городского совета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью.

В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители, после чего депутаты уехали с места происшествия.