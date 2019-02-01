В Киеве кондуктор толкнул пассажирку на пол и разбил телефон, назвав "идиоткой"

Источник: Українські новини

Вчера, 31 января, на пассажирку киевского автобуса № 46 и ее ребенка напал кондуктор.

Об этом пострадавшая сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Инцидент произошел около 17:00.

По словам жительницы Киева, забрав ребенка из детского сада, она зашла с ним в автобус на остановке "Парковые озера". Транспортное средство было переполнено и женщина попросила молодого человека уступить место ее ребенку, что он и сделал.

Когда мимо проходил кондуктор автобуса, он толкнул пострадавшую на ребенка со словами "я что должен по ногам ходить?".

"Я переспросила "это ли он мне?". Он ответил - тебе идиотка, кому же еще", - рассказала киевлянка.

В ответ женщина включила камеру и направила на кондуктора. Мужчина схватил ее за руки и начал их выкручивать, выбив телефон из рук и потоптавшись по нему ногами.

"Толкнул меня на пол. Я ударилась коленом, сейчас оно распухло. Ребенок мой испугался и заплакал. Айфон - разбит полностью и верхнее и нижнее стекло. Поцарапан палец. Дальше я сказала, что вызову полицию, это уже было на остановке "Петра Запорожца". Ответ: себе вызови", - сообщила женщина.

По ее словам, кондуктор начал угрожать ей, что высадит из автобуса. Пожилой мужчина за нее заступился, а кондуктор "полез на него с кулаками, растолкав двух женщин".

Пострадавшая вызвала полицию и написала заявление.

Как сообщает "Громадське", пресс-секретарь "Киевпасстранса" Ольга Бледна заверила, что на предприятии проводят служебную проверку. Разбираются в ситуации и правоохранители, но уголовное производство еще не открыли.

Представитель Днепровского отдела полиции Анна Шевчук сообщила, что сведения о событии зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений. Проводится проверка. Правоохранители проводят опрос свидетелей и очевидцев.