В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе

Источник: Корреспондент.net

В Соломенском районе Киева в среду, 5 сентября, мужчина устроил стрельбу в троллейбусе во время проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что правоохранители на остановке Караваевы дачи заметили в троллейбусе мужчину, похожего на подозреваемого в совершении мошенничества. Когда полицейские попросили предоставить документы для проверки, он достал оружие, выстрелил в окно, через которое попытался скрыться.

В результате стрельбы никто из пассажиров не пострадал. Двое правоохранителей получили незначительные повреждения при задержании злоумышленника.

По данным полицейских, мужчина проверяется на причастность к похищению $190 тысяч у гражданина при обмене в Голосеевском районе в прошлом месяце.