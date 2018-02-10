10.02.2018
В Киеве мужчину ударили ножом в сердце за замечание в очереди на маршрутку
Источник: Українські новини
В Днепровском районе столицы произошло жуткое убийство мужчины, вся вина которого была в том, что он сделал замечание желающему сесть в автобус без очереди.
Как сообщает Эспрессо, в очереди на маршрутку возник конфликт. По словам очевидцев, мужчина пытался пройти в автобус без очереди.
Один из мужчин, которые стояли в очереди, сделал замечание другому пассажиру. После потасовки мужчина, который пытался сесть в автобус без очереди, достал нож и ударил своего оппонента в сердце.
Свидетели вызвали "скорую", однако ранение оказалось смертельным. Нападавший скрылся в неизвестном направлении.
На месте работают следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты.
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