В Киеве мужчину ударили ножом в сердце за замечание в очереди на маршрутку

Источник: Українські новини

В Днепровском районе столицы произошло жуткое убийство мужчины, вся вина которого была в том, что он сделал замечание желающему сесть в автобус без очереди.

Как сообщает Эспрессо, в очереди на маршрутку возник конфликт. По словам очевидцев, мужчина пытался пройти в автобус без очереди.

Один из мужчин, которые стояли в очереди, сделал замечание другому пассажиру. После потасовки мужчина, который пытался сесть в автобус без очереди, достал нож и ударил своего оппонента в сердце.

Свидетели вызвали "скорую", однако ранение оказалось смертельным. Нападавший скрылся в неизвестном направлении.

На месте работают следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты.