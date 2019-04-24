В Киеве на ходу загорелся микроавтобус Газель
Источник: Корреспондент.net
В Святошинском районе Киева сгорел микроавтобус Газель. На месте инцидента образовалась большая пробка.
Инцидент произошел в районе поворота с проспекта Победы на бульвар Вернадского. Газель сгорела дотла, но никто не пострадал. Водитель успел выскочить из транспортного средства. Позже он объяснялся с полицией.
По предварительным данным, причиной возгорания стали проблемы с проводкой. Машину потушили прибывшие пожарные.
В районе инцидента образовалась большая пробка.
Ранее в Оболонском районе Киева на ходу загорелся автомобиль Opel Astra. Машина практически полностью выгорела, однако водитель не пострадал.
А в Херсонской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого дотла сгорел большой автобус.