04.02.2018
В Киеве на митинг пришли несколько тысяч человек
Источник: Корреспондент.net
В Киеве завершился марш "За будущее", участники которого пришли на Европейскую площадь, где состояся митинг. Как сообщает РБК-Украина, по состоянию на 14:00 на площади собрались около 5 тысяч человек.
На акции присутствовал лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили. Митингующие скандировали "Украина без олигархов", "Демонтаж", "Отставка" и другие лозунги.
По информации полиции, ситуация сейчас спокойная, драк не зафиксировано.
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