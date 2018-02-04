В Киеве на митинг пришли несколько тысяч человек

Источник: Корреспондент.net

В Киеве завершился марш "За будущее", участники которого пришли на Европейскую площадь, где состояся митинг. Как сообщает РБК-Украина, по состоянию на 14:00 на площади собрались около 5 тысяч человек.

На акции присутствовал лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили. Митингующие скандировали "Украина без олигархов", "Демонтаж", "Отставка" и другие лозунги.

По информации полиции, ситуация сейчас спокойная, драк не зафиксировано.