В Киеве на Виноградаре может появиться сквер в честь Скрябина

Источник: 112.ua

В Киеве началось общественное обсуждение о присвоении скверу на улице Порика имени украинского певца Андрея Кузьменко, известного как Кузьма Скрябин. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Киевсовета.

Проголосовать за проект можно на сайте КГГА до 24 марта этого года.

"Голосование продлится 2 месяца, и если киевляне поддержат название сквера имени Скрябина, комиссия по наименованиям соответственно должна рекомендовать ее к рассмотрению. Тогда мы с юристами подготовим проект решения Киевсовета, который по процедуре рассмотрят сначала комиссии, а потом депутаты в сессионном зале", - заявил депутат Киевсовета Алексей Окопный.

С предложением переименования выступили жители массива Виноградарь, а Комиссия по вопросам наименований поддержала общественную инициативу и по процедуре вынесла на общественное обсуждение.

На поддержку сквера имени Скрябина жители массива собрали более 2 тыс. подписей лиц, которые проживают в пределах пешеходной доступности до сквера. Основным аргументом стало то, что певец вместе с семьей проживал на массиве.

Также отмечается, что сквер на улице Порика существует с 2015 года. За последние два года там были выполнены капитальный ремонт и благоустройство. В этом году планируется полностью завершить комплекс работ в сквере – освещение, полив и твердое покрытие.