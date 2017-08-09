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09.08.2017

В Киеве на взятке в $600 тысяч задержали чиновника

Источник: КорреспонденТ.net

Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали в Киеве арбитражного управляющего за вымогательство $600 тыс. Правоохранители установили, что чиновник был назначен хозяйственным судом Киевской области ликвидатором одного из предприятий региона, которое находится в стадии банкротства, сообщает СБУ.

Оперативники установили, что злоумышленник совместно с директором обанкротившегося предприятия и еще одним пособником требовали от представителя коммерческой структуры $600 тыс. В такую сумму они оценили допуск бизнесмена к участию в аукционе по продаже целостного имущественного комплекса предприятия и гарантировали победу в конкурсе.

Сотрудники спецслужбы задержали двух сообщников в центральной части Киева во время получения "первого взноса" - $30 тыс. Одновременно в столице был задержан и организатор сделки, арбитражный управляющий.

Трем злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

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