В Киеве начали разбирать Шулявский мост

Источник: Корреспондент.net

Часть развязки возле станции метро Шулявская в Киеве перекроют для проезда с 18 августа. Рабочие уже начали разбирать мост, сообщил главный инженер КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Александр Здольник, передает телеканал Киев.

Он уточнил, что ограничат движение на заездах рядом с путепроводом. Но пока трафик на нем не будут останавливать, хотя сам мост уже начали разбирать. По его словам, перекрытие введут 18 августа, и оно будет действовать более года.

"Мы перекрываем съезды с улицы Гетьмана на проспект Победы и перекрываем съезды с проспекта Победы на улицу Александра Довженко с целью обеспечения возможности перекладки инженерных сетей в этом узле", - сказал Здольник.

Полностью закрыть движение по эстакаде могут в сентябре.

Реконструкция транспортного узла продлится почти полтора года.