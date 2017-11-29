В Киеве начались столкновения между митингующими и правоохранителями, зажгли фаеры и дымовые шашки

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Активисты требовали встречи с руководством МВД. Однако после отказа бросили дымовую шашку и попытались установить палатку напротив здания.

После столкновений правоохранители задержали нескольких митингующих, сообщает "Громадське". Также сообщатся о пострадавших. Точное количество травмированных пока неизвестно.

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