В Киеве найден мертвым иностранный спецназовец

Источник: Корреспондент.net

В Голосеевском районе Киева на съемной квартире обнаружен мертвым боец спецотряда иностранного государства. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в понедельник, 10 сентября.

Отмечается, что в дежурную часть поступило сообщение от женщины, что она обнаружила квартиранта без признаков жизни.

"Правоохранители провели осмотр, опросили хозяйку квартиры, соседей и установили личность погибшего. Это гражданин другого государства, 1982 года рождения, боец спецотряда иностранного государства, инструктор Национальной гвардии Украины", – рассказали правоохранители.

На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный в травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего.

В свою очередь медики при осмотре обнаружили огнестрельное ранение в висок. По их предварительному заключению, мужчина совершил самоубийство. Окончательная причина смерти будет установлена при проведении судебно-медицинской экспертизы.

"По показаниям знакомых, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение", – добавили в полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве с с дополнительной квалификацией – самоубийство (ст. 115 УК Украины).