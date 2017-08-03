В Киеве "накрыли" сеть незаконных реабилитационных центров

Группа врачей создала сеть незаконных реабилитационных центров в Киеве и Киевской области, где для лечения использовали запрещенный к использованию психотропный медикамент сибазон. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киев.

Отмечается, что в таких центрах "лечение" проходили пациенты с игроманией, наркоманией и алкоголизмом. Туда их привозили родные.

Стоимость пребывания в центре составляла 7-12 тыс. грн в месяц.

Кроме сибазона, к пациентам применяли физическое насилие – на них надевали наручники и держали в подвальных помещениях.

Всего таких учреждений было 4 – одно в Киеве, еще три – в Киевской области.

По словам начальника ГУ Национальной полиции в г. Киеве Андрея Крищенко, от рук "врачей" пострадало как минимум 50 человек.

“Так называемые рехабы выглядели, как обычные частные дома, где “лечили” пациентов от разных видов зависимости: наркомании, алкоголизма и игромании. Всего в этих учреждениях находилось до 50 человек, то есть по 10-15 пациентов в каждом “центре”, а срок “лечения” составлял от нескольких недель до года”, – рассказал он.