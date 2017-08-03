Найти

03.08.2017

В Киеве "накрыли" сеть незаконных реабилитационных центров

Группа врачей создала сеть незаконных реабилитационных центров в Киеве и Киевской области, где для лечения использовали запрещенный к использованию психотропный медикамент сибазон. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киев.

Отмечается, что в таких центрах "лечение" проходили пациенты с игроманией, наркоманией и алкоголизмом. Туда их привозили родные.

Стоимость пребывания в центре составляла 7-12 тыс. грн в месяц.

 

Кроме сибазона, к пациентам применяли физическое насилие – на них надевали наручники и держали в подвальных помещениях.

Всего таких учреждений было 4 – одно в Киеве, еще три – в Киевской области.

По словам начальника ГУ Национальной полиции в г. Киеве Андрея Крищенко, от рук "врачей" пострадало как минимум 50 человек.

“Так называемые рехабы выглядели, как обычные частные дома, где “лечили” пациентов от разных видов зависимости: наркомании, алкоголизма и игромании. Всего в этих учреждениях находилось до 50 человек, то есть по 10-15 пациентов в каждом “центре”, а срок “лечения” составлял от нескольких недель до года”, – рассказал он.

Новости раздела
Украина
03.08.2017
Переплачиваем всем. Как Украина покупает уголь
Отказавшись из-за блокады Донбасса от собственного угля Украина продолжает покупать его по завышенной цене.
Украина
02.08.2017
Порошенко: Санкции будут до освобождения Украины
Вашингтон выполняет стратегические договоренности с Киевом.
Украина
01.08.2017
Не каждый мог: Савченко рассказала о работе в сексе по телефону
Опыт такой работы она получила в 21 год.
Украина
01.08.2017
Найду путь домой. Саакашвили хочет вернуться в Украину
Политик обещает объявить осенью "мобилизацию".
Украина
01.08.2017
На Донбассе три поселка подключили к электроснабжению
В этих населенных пунктах больше года не было света.
Украина
01.08.2017
В Украине объединяются два банка
Индустриалбанк и Экспресс-банк имеют общую группу акционеров.
Украина
01.08.2017
Транзит газа из России через Украину побил рекорд
Из России Украина не импортирует газ уже 613 дней.
Украина
01.08.2017
Группа бабушек на рейсе в Будапешт удивила соцсети
Фотографии из Борисполя активно обсуждают украинские пользователи Facebook.
Украина
01.08.2017
Украина договаривается о безвизе с 14 странами
Украинские дипломаты ведут переговоры с государствами Азии и Америки.
Украина
01.08.2017
ЦИК: На выборы президента нужны миллиарды
Утвержден ориентировочный объем расходов с учетом возможных двух туров.
Украина
31.07.2017
Госкино выделит на съемки "Захара Беркута" 30 миллионов
Старт съемок исторической драмы намечен на 2018-й год.
Украина
31.07.2017
Украина договорилась о поставках угля из США
Первая партия американского антрацита объемом 85 тысяч тонн будет поставлена в начале сентября.
Переплачиваем всем. Как Украина покупает уголь | Украинца лишили водительских прав на 62 года