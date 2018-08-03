В Киеве напали на пресс-центр информагентства

Источник: Корреспондент.net

В пятницу, 3 августа, около 20 человек в масках ворвались в пресс-центр информагентства Українські новини в Киеве, сообщается на сайте агентства.

Молодые люди заклеили пресс-центр листовками, а также забросали выступающих, а вместе с ними и администратора пресс-центра куриными яйцами.

Группа людей держала плакаты с лозунгами против организатора пресс-конференции - Zarina.

"После вмешательства руководства агентства нападавшие покинули пресс-центр. Перед уходом они толкнули одну из спикеров мероприятия, в результате чего она упала на пол и травмировала руку", - говорится в сообщении.

На видео видно, как один из протестующих толкает женщину на пол.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что новая атака на журналистов - это иллюстрация атмосферы страха, в которой работают украинские журналисты и в Киеве, и в регионах.

"В центре Киева журналисты информационного агентства оказались беззащитными против гопоты. Это видео Украинских новостей - иллюстрация атмосферы страха, в которой работают украинские журналисты и в Киеве, и в регионах. В любой момент может проявиться агрессия. Потому ненаказанное зло за предыдущие нападения провоцирует новые атаки. А теперь, коллеги, каждый из нас. Поставьте себя на место журналистов УН. Что делать? Как реагировать? Степан Крьока показывает нам пример действенной солидарности!", - написал глава НСЖУ.

Ювелирный дом Zarina организовал пресс-конференцию после акции "торжественного закрытия", которое обещали устроить радикалы. В листовках перед акцией говорилось, что владелица дома Наталья Нетовкина финансирует "сепаратистов на востоке Украины".

Организаторами акции были названы ОО Добровольчий Альянс, ОО Всеукраинська Народна Рада проти корупції, а также "неравнодушные депутаты и бойцы АТО".