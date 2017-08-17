В Киеве неизвестные остановили трамвай, чтобы его разрисовать

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве неизвестные остановили трамвай маршрута №12 и разрисовали вагон. Инцидент произошел после полуночи около остановки Спецдиспансер, сообщили в Киевпастрансе.

"Люди в масках заблокировали пути. Водитель попытался узнать о причинах блокирования, но неизвестные забрызгали ему лицо краской, после чего разрисовали вагон", отметили в компани.

Расследованием данного инцидента занимается столичная полиция. Трамвай нуждается в восстановлении и сейчас снят с эксплуатации.