17.08.2017
В Киеве неизвестные остановили трамвай, чтобы его разрисовать
Источник: КорреспонденТ.net
В Киеве неизвестные остановили трамвай маршрута №12 и разрисовали вагон. Инцидент произошел после полуночи около остановки Спецдиспансер, сообщили в Киевпастрансе.
"Люди в масках заблокировали пути. Водитель попытался узнать о причинах блокирования, но неизвестные забрызгали ему лицо краской, после чего разрисовали вагон", отметили в компани.
Расследованием данного инцидента занимается столичная полиция. Трамвай нуждается в восстановлении и сейчас снят с эксплуатации.
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