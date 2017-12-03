03.12.2017
В Киеве около 3 тыс. человек вышли на "Марш за импичмент", – СМИ
Источник: 112.ua
В Киевском парке им. Тараса Шевченко около 3 тыс. человек вышли на "Марш за импичмент".
"Люди выкрикивают "Импичмент, импичмент...!", "Вставай!", "Банду геть!", "Слава Украине - Героям слава!" и другое. Они держат флаги Украины, Грузии и красно-черные", – отметили в издании.
Сообщается, что в шествии в основном принимают участие пожилые люди, молодежи почти нет. Во главе колонны идет экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.
"Колонна двинулась по бул. Шевченко в сторону Майдана Независимости в сопровождении около 300 правоохранителей. Протестующие планируют пойти к Администрации президента и Верховной Раде", – говорится в сообщении.
Новости раздела
Украина
03.12.2017
Активисты блокируют офис телеканала NewsOne
Митингующие возмущены высказыванием владельца канала Мураева о Майдане и войне на Донбассе.
Украина
03.12.2017
В Украине ограничили движение в двух областях
Ограничения действуют во Львовской и Закарпатской областях.
Украина
03.12.2017
В Донецке обстреляли фильтровальную станцию
Сотрудники станции были эвакуированы в бомбоубежище.
Украина
02.12.2017
Украина перечислила МВФ последний в 2017 году платеж
За год Украина заплатила МВФ больше, чем получила от него
Украина
02.12.2017
Вырос уровень максимальной помощи по безработице
Сумма помощи зависит от размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан.
Украина
01.12.2017
СБУ открыла производство по статье "Сепаратизм" из-за подачи "ЛДНР" на карте Украины во Львове
Начаты следственные действия, в результате которых будет дана правовая оценка произошедшему
Украина
01.12.2017
Украине придется одолжить 474 млрд гривен
Такой размер заимствований заложен в проекте стратегии управления госдолгом.
Украина
01.12.2017
Украинцы стали чаще ездить в Польшу
Количество украинцев, пересекающих польскую границу, выросло на 18%.
Украина
30.11.2017
Апелляционный суд решил арестовать директора сгоревшего лагеря "Виктория"
Пожар в лагере "Виктория"
Украина
30.11.2017
ГПУ намерена сообщить о подозрении агенту НАБУ в провокации и даче взятки
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко
Украина
30.11.2017
Во Львове прокуратура передала в суд дело продавщицы рыбы, отравившей более 70 человек
Женщина готовила копченую скумбрию в гараже с нарушением санитарно-эпидемиологических правил
Украина
30.11.2017
ГПУ отрицает, что Межигорье вернули государству
Здания на территории резиденции до сих пор принадлежат фирме Януковича.
Украина
30.11.2017
Порошенко подписал закон, упрощающий торговлю с ЕС
Украина сможет усилить торговые связи и экономическую интеграцию с ЕС.
Украина
29.11.2017
Жестокое избиение украинской судьи: потерпевшая раскрыла скандальные детали
Украинская судья Лариса Гольник связывает свое избиение с городским головой Полтавы
Украина
29.11.2017
В Киеве начались столкновения между митингующими и правоохранителями, зажгли фаеры и дымовые шашки
Возле здания Министерства внутренних дел произошли столкновения
Украина
29.11.2017
В Украине запретили анонимную мобильную связь и интернет
Документом расширены способы регистрации абонентов, в частности путем внедрения дистанционной регистрации
Украина
29.11.2017
В Украине отменили госрегистрацию сериала "Сваты"
Кроме этого, прокатные удостоверения на показ фильма признаны недействительными
Украина
29.11.2017
В Минске договорились обменяться пленными
Конкретную дату обмена пока не согласовали.
Украина
29.11.2017
Украина получит от Литвы оружия на 2 млн евро
Литва передаст в основном автоматы Калашникова и патроны к ним.
Украина
28.11.2017
Киевсовет призвал парламент отменить бесплатный проезд для депутатов
За соответствующее решение проголосовал 91 депутат
Украина
28.11.2017
В Украине начинается продажа новогодних елок: Названа цена
По Украине средняя цена елки составляет около 60 грн за погонный метр