В Киеве около 3 тыс. человек вышли на "Марш за импичмент", – СМИ

Источник: 112.ua

В Киевском парке им. Тараса Шевченко около 3 тыс. человек вышли на "Марш за импичмент".

"Люди выкрикивают "Импичмент, импичмент...!", "Вставай!", "Банду геть!", "Слава Украине - Героям слава!" и другое. Они держат флаги Украины, Грузии и красно-черные", – отметили в издании.

Сообщается, что в шествии в основном принимают участие пожилые люди, молодежи почти нет. Во главе колонны идет экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

"Колонна двинулась по бул. Шевченко в сторону Майдана Независимости в сопровождении около 300 правоохранителей. Протестующие планируют пойти к Администрации президента и Верховной Раде", – говорится в сообщении.