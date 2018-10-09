В Киеве открылась выставка оружия и бронетехники

Источник: Корреспондент.net

В Киеве во вторник, 9 октября, открылась для посетителей специализированная выставка Оружие и безопасность - 2018, которая продлится в течение трех дней.

В частности, отмечено, что в рамках военной части демонстрируются сегменты вооружения и средства индивидуальной экипировки солдата на поле боя, техника и вооружение сухопутных войск, вооружение и экипировка правоохранительных органов, средства обеспечения пограничного контроля, а также военная авиация.

Кроме того, как ожидается, в павильонах и на открытых площадках Международного выставочного центра продемонстрируют образцы крупногабаритной военной техники.

Ранее Украина впервые представила перспективные разработки отечественного ОПК на международной выставке и конференции по обороне и безопасности ADAS-2018, которая проходила 26-28 сентября в Маниле (Филиппины).