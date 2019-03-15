15.03.2019
В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова
Источник: Корреспондент.net
Новости раздела
Украина
15.03.2019
Символический ответ. ЕС ввел санкции по Азову
Восемь россиян пополнили санкционный список в связи с захватом украинских кораблей в Керченском проливе.
Украина
15.03.2019
Темпы роста "дыры" в бюджете Украины замедлились
В январе дефицит бюджета составил 12,3 миллиарда гривен, а по итогам февраля - 1,3 миллиарда.
Украина
14.03.2019
В Днепре 12 детей попали в больницу из-за массового отравления в школе
12 школьников госпитализированы в больницу в Днепре из-за резкого ухудшения самочувствия.
Украина
14.03.2019
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Божка
Президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка.
Украина
14.03.2019
Судно из Мариуполя село на мель в Керченском проливе
Севший на мель корабль не мешает судоходству в Керченском проливе, которое осуществляется в штатном режиме.
Украина
14.03.2019
По делу Гандзюк допросили около 400 свидетелей
Генпрокурор и СБУ отчитались в Раде о ходе расследования убийства херсонской активистки.
Украина
14.03.2019
Дания даст Украине займы на инфраструктурные проекты
Дания предоставит Украине беспроцентные займы на реализацию устойчивых инфраструктурных проектов под госгарантии.
Украина
14.03.2019
Порошенко встретился с бойцами Азова на Донбассе
Глава государства заверил, что власть делает все, "чтобы дать возможность реализовать опыт и патриотизм".
Украина
14.03.2019
Гройсман ответил на предложение Коболева по газу
Премьер категорически против отмены регулирования цен на газ, но продажи населению дешевле установленного уровня привествует.
Украина
14.03.2019
В лидерах по залежам. В Украине растет добыча газа
Украинские власти планировали в 2020 году отказаться от газового импорта. Но пока что этому мешают несколько факторов.
Украина
14.03.2019
На Донбассе за день четыре обстрела – штаб
Подразделения ВСУ ответным огнем уничтожили боевую машину пехоты противника. Потери сепаратистов уточняются, отметили в штабе.
Украина
13.03.2019
Государство будет платить украинцам за третьего ребенка
Кабинет Министров ввел с 1 апреля ежемесячную выплату многодетным семьям за третьего ребенка
Украина
13.03.2019
Украина запретила полеты Boeing 737 Max
После крушения самолета данной модели в Эфиопии, полеты прекратили более половины мирового парка Boeing 737 MAX.
Украина
13.03.2019
В Киеве БТР влетел в машину военной инспекции
В столичной полиции заявили, что БТР был только после ремонта, но у него вдруг отказали тормоза.
Украина
13.03.2019
Луценко не убедили доводы САП по двум нардепам
Генпрокуратура вернет САП представления на народных депутатов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.
Украина
12.03.2019
Совет Европы призвал Раду отложить закон об украинском языке
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович
Украина
12.03.2019
Певицу Maruv наградили украинской премией Yuna
Церемония награждения пройдет 22 марта. Лауреаты были объявлены заранее на сайте премии.
Украина
12.03.2019
Назван средний размер пенсий после индексации
С марта средняя пенсия выросла до 3033 гривен, превысив 100 долларов, утверждают в Пенсионном фонде.
Украина
12.03.2019
В НАБУ идет проверка из-за схем в оборонке
Служебное расследование началось еще до выхода финальной части материала журналистов, утверждают в бюро.
Украина
12.03.2019
На Донбассе за день два обстрела – штаб ООС
Сепаратисты произвели обстрелы из минометов в районе Павлополя, а также применили гранатометы и стрелковое оружие возле Авдеевки.
Украина
11.03.2019
Суд Амстердама пообещал в июне вынести решение по возврату Украине "скифского золота"
Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу
Украина
11.03.2019
Уверенное падение. Украина, как экспортер оружия
Не так давно входившая в пятерку главных поставщиков вооружения в мире Украина опустилась на 12 место.
Украина
11.03.2019
Украинская армия укомплектована на 85%
В 2014 году уровень исправности вооружения был завышен вдвое, говорит начальник Вооружения ВСУ.