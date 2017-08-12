В Киеве открылся самый большой паспортный сервис

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве в тестовом режиме открылся самый большой паспортный сервис в Украинепо оформлению ID-карточек и заграничных паспортов. За день он сможет обслуживать более 1500 людей, сообщается на странице госпредприятия "Документ".

Сервис открыли на третьем этаже универмага "Украина", который расположен на площади Победы.

Его площадь составляет 1400 квадратных метров. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций.

Получить готовые документы граждане смогут в девяти окошках выдачи. Планируется, что новый центр будет функционировать по принципу открытого пространства.