12.08.2017
В Киеве открылся самый большой паспортный сервис
Источник: КорреспонденТ.net
В Киеве в тестовом режиме открылся самый большой паспортный сервис в Украинепо оформлению ID-карточек и заграничных паспортов. За день он сможет обслуживать более 1500 людей, сообщается на странице госпредприятия "Документ".
Сервис открыли на третьем этаже универмага "Украина", который расположен на площади Победы.
Его площадь составляет 1400 квадратных метров. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций.
Получить готовые документы граждане смогут в девяти окошках выдачи. Планируется, что новый центр будет функционировать по принципу открытого пространства.
Новости раздела
Украина
12.08.2017
Штормовое предупреждение: Украину накроют шквалы
На выходные западные области ощутят влияние циклона.
Украина
11.08.2017
Минобороны заключило контракты на миллиарды гривен
С начала 2017 года подписано уже более сотни контрактов
Украина
11.08.2017
Гонтарева ушла в новый отпуск
Глава НБУ вышла из оплачиваемого отпуска и тут же отправилась в отпуск за свой счет.
Украина
11.08.2017
Под Киевом остановили строительство крупного жилого комплекса
Комплекс из 11 многоэтажек возводят без документов, заявили в ГАСК.
Украина
11.08.2017
Кличко-младший поехал преподавать в Швейцарию
Он читает свой учебный курс об инновациях в менеджменте.
Украина
10.08.2017
Инфляция в июле: В Украине подорожали мясо, медикаменты и транспорт
В то же время подешевели рыба, овощи, одежда и топливо
Украина
10.08.2017
В Украине от эпидемии АЧС погибли 130 тысяч свиней
Убытки оцениваются более чем в 125 млн гривен.
Украина
10.08.2017
"Сказали без виз!" Ромы устроили цирк на границе
Восемь человек ромской национальности попытались пройти госграницу без документов.
Украина
10.08.2017
ВНО: Почти 300 абитуриентов набрали высший балл
Больше всего абитуриентов с 200 баллов в Киеве.