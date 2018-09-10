В Киеве ответили на упрек Кремля по заключенным
Источник: Корреспондент.net
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в ответ на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о неготовности Украины к обмену заложниками заявила, что это Россия не готова к разблокированию вопроса обмена. Об этом Геращенко написала в Facebook в понедельник, 10 сентября.
Геращенко напомнила, что также письма российских заключенных отправляла своей коллеге Татьяне Москальковой омбудсмен Украины Людмила Денисова.
Кроме того, указанные обращения были переданы российской стороне по дипломатическим каналам.
"Ответ Пескова означает только одно - Кремль не готов к разблокированию процесса освобождения заложников и все там решает один человек, Путин", - добавила она.
При этом вице-спикер Рады отметила, что представители Украины будут зачитывать эти письма на всех международных площадках.