В Киеве ответили на упрек Кремля по заключенным

Она отметила, что лично трижды направляла письма представителям РФ в трехсторонней контактной группе Борису Грызлову и Азамату Кульмухаметову, а также "десятки раз" поднимала этот вопрос в Минске.

Геращенко напомнила, что также письма российских заключенных отправляла своей коллеге Татьяне Москальковой омбудсмен Украины Людмила Денисова.

Кроме того, указанные обращения были переданы российской стороне по дипломатическим каналам.

"Ответ Пескова означает только одно - Кремль не готов к разблокированию процесса освобождения заложников и все там решает один человек, Путин", - добавила она.

При этом вице-спикер Рады отметила, что представители Украины будут зачитывать эти письма на всех международных площадках.