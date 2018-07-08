В Киеве патрульные для задержания агрессивного преступника прострелили ему ногу

Источник: Українські новини

Сегодня, 8 июля, полиция в Киеве устроила погоню за мужчиной, который находился в розыске. Мужчина отчаянно пытался убежать, а когда правоохранители загнали его в тупик, бросился на них с ножом. Тогда сотрудники полиции прибегли к стрельбе.

"Сегодня в полдень на проспекте Героев Сталинграда пеший патруль заметил подозрительного гражданина. Мужчина вел себя нервозно и резко изменил направление движения, когда увидел инспекторов. Блюстители порядка остановили неизвестного и во время проверки выяснили, что он находится в розыске. В какой-то момент гражданин резко тронулся с места и начал убегать", – сказано в сообщении.

Мужчина вел себя агрессивно, а после того, как его поймали, достал из кармана нож. Отмечается, что мужчина приставил холодное оружие к горлу и грозился зарезать себя, а затем снова пытался убежать.

Также преступник попытался схватить женщину и взять ее в заложники. Однако женщине удалось скрыться.

После длительной погони мужчину загнали в тупик, где он бросился на правоохранителей с ножом. Полицейские сначала выстрелили в воздух, однако он продолжал нападать. Тогда сотрудники полиции применили табельное оружие, ранив злоумышленника в ногу. Только после этого его удалось задержать.