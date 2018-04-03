В Киеве перед посольством Польши сожгли польский флаг: появилась реакция МИД Польши и Украины

Источник: Українські новини

В Киеве 2 апреля неизвестные сожгли под зданием посольства Польши в Киеве флаг страны. МИД Польши вручил представителю МИД Украины ноту протеста, сообщает пресс-служба польского министерства.

МИД Польши выразил возмущение указанным инцидентом, а также, как считают в польском ведомстве, отсутствием надлежащей реакции со стороны украинских службы безопасности.

Министр иностранных дел Павел Климкин осуждает сожжение неизвестными польского флага у здания посольства Польши в Киеве 2 апреля.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди, которые имеют доброе сердце, никогда не станут глумиться над символами других наций", - написал министр.

Согласно заявлению МИДа Польши, ведомство выражает возмущение по поводу произошедшего инцидента и отсутствия надлежащего ответа со стороны Службы безопасности Украины.

"В связи с манифестацией под польским посольством в Киеве 2 апреля, в ходе которого был сожжен польский флаг, в Министерство иностранных дел Республики Польша был вызван заместитель посла Украины в Польше, который получил ноту протеста", - сказано в заявлении.

В то же время сообщается, что представитель посольства Украины заверил, что украинские власти осудили этот позорный поступок и сообщил о принимаемых мерах компетентными службами по данному случаю, которые должны привести к наказанию виновных.

МИД Польши также выразило обеспокоенность тем фактом, что это был очередной инцидент с антипольским подтекстом на территории Украины за последние недели.