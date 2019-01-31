В Киеве поднимают тарифы на воду

Источник: Корреспондент.net

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 февраля 2019 года повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для ЧАО Киевводоканал на 11,4% - до 20,376 грн (с НДС 3,396 грн) за кубометр. Текст соответствующего постановления НКРЭКУ обнародован в газете Урядовый курьер в четверг, 31 января.

Согласно тексту документа, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 25 января.

Указано, что тариф на услуги централизованного снабжения холодной воды, водоотведения с использованием внутридомовых систем установлен на уровне 21,756 грн (в том числе НДС 3,626 грн), что на 11% выше тарифов, действующих до 1 февраля.