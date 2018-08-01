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01.08.2018

В Киеве потребовали ускорить освобождение Олега Сенцова

Источник: DW

"Наши действия по спасению Сенцова и политзаключенных" - так назвали свою акцию, состоявшуюся во вторник, 31 июля, у президентской администрации в Киеве и собравшую около 30 человек, украинские кинематографисты, журналисты и общественные активисты.

На 79 день голодовки кинорежиссера Олега Сенцова они потребовали от президента Петра Порошенко назначить, как было сказано, уполномоченного по освобождению украинских политзаключенных в России и спасению жизни Сенцова. В Киеве заявляют, что в тюрьмах России сейчас находятся более 70 граждан Украины, осужденных по политическим мотивам.

Мозговой штурм с целью ускорения освобождения Сенцова

Организаторы акции "Наши действия по спасению Сенцова и политзаключенных" назвали ее своеобразным мозговым штурмом. Его цель - выработать план совместных действий для усиления давления на Москву, чтобы добиться освобождения украинцев, находящихся за решеткой в России.

Одна из организаторов пикета, кинематографист Мария Старожицкая сообщила DW, что его идея возникла стихийно. Организаторов вдохновил успех акции в защиту Сенцова в Париже, где 30 июля на здании мэрии был размещен портрет находящегося в заключении в России украинского режиссера, и выступила мэр французской столицы Анн Идальго.

Усилить давление на украинские власти

Еще одной целью пикета Старожицкая назвала выдвижение требований к официальному Киеву, чтобы власти проинформировали общественность, как она выразилась, о сделанном для спасения Сенцова и других политзаключенных. "Следует перенести кампанию спасения кремлевских узников из соцсетей в публичное пространство и стимулировать СМИ сообщать, что делают наши власти для освобождения наших граждан", - указала Старожицкая.

Ее коллеги призвали украинские телеканалы начинать свои выпуски новостей с информации о голодовке Сенцова и других украинских заключенных, находящихся в России, а также об акциях по их освобождению.

Участники пикета призвали киевлян усилить свою активность на этом направлении. А тем, кто уехал в отпуск, распространять информацию в соцсетях, подписывать петиции и обращения к официальным лицам и международным организациям, а также писать письма поддержки согражданам, осужденным в России .

"Равнодушие к судьбе наших людей - это большой грех"

"Большинство моих коллег сейчас на натурных съемках, а у меня возникло несколько свободных дней. Я пришел на эту акцию, чтобы поддержать своего коллегу Олега Сенцова и его требование освободить остальных более 70 заключенных в России украинцев", - заявил DW кинорежиссер Олег Чорный.

Анна, молодая девушка в инвалидной коляске, рассказала DW, что не имеет ни родственников, ни знакомых, которые бы находились в заключении в России. Но, по ее выражению, не смогла проигнорировать пикет, потому что ей небезразлична судьба совершенно незнакомых ей сограждан.

"У меня нет ответа на вопрос, почему многочисленные акции в поддержку Сенцова и требования его освобождения, звучащие не только из Украины, но и от международных организаций и европейских лидеров, до сих пор не дали результата. Но я точно знаю, что равнодушие к судьбе наших людей - это большой грех", - подчеркнула Анна.

Голодовка и борьба за освобождение Сенцова

Напомним, что украинский кинорежиссер Олег Сенцов был задержан сотрудниками ФСБ в аннексированном Россией Крыму в мае 2014 по подозрению в подготовке теракта. В августе 2015 года он был признан виновным и осужден российским судом на 20 лет колонии строгого режима за организацию терактов на территории Крыма.

Своей вины он не признал, считая процесс политически мотивированным. Весной 2018 года Сенцов объявил голодовку, потребовав от Кремля, как было сказано в его заявлении, освобождения всех украинских политзаключенных.

В конце июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд направил президенту России Владимиру Путину официальное письмо с просьбой помиловать и освободить Олега Сенцова. 25 июля Европейский суд по правам человека призвал Олега Сенцова прекратить голодовку, а российские власти - обеспечить кинорежиссера надлежащим лечением.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, не добившись от российских властей разрешения на встречу с Сенцовым, призвала немецкого омбудсмена Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) способствовать такой встрече.

 

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