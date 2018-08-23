В Киеве появились полицейские на мотоциклах

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в четверг, 23 августа, 16 патрульных полицейских выехали на первое патрулирование на новом транспорте. До этого они прошли двухмесячные курсыпо вождению мотоциклов, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что сертификаты инструкторам вручили начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков и посол Канады в Украине Роман Ващук.

По словам Жукова, основной функцией нового подразделения патрульных на мотоциклах станет прибытие к труднодоступным местам - то есть туда, куда долго не сможет проехать автомобильный патруль. Преимущественно это будет быстрый приезд патрульных на место ДТП.

"Они будут "разгружать" дорогу, освобождать и организовывать проезд другого транспорта. Это маневренный транспорт, который первым прибывает на место происшествия", - рассказал Жуков.

По словам Романа Ващука, украинские делегации посещали во время учений Канаду, где обращали внимание на качество работы полицейских на мотоциклах Торонто и Оттавы. Эти инструкторы готовили украинских патрульных.

Как отметили в МВД, впоследствии полицейские наряды на мотоциклах сами станут инструкторами для своих коллег. Кроме того, аналогичные патрули в будущем появятся в Одессе, Харькове и Львове.