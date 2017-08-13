В Киеве прогремел взрыв

Источник: КорреспонденТ.net

Взрыв в Киеве прогремел этой ночью во дворе частного дома в Дарницком районе Киева. Как сообщила пресс-служба столичной полиции, во двор бросили предмет, похожий на гранату "Ф-1". В результате взрыва никто не пострадал.

Охранник, который находился в доме, рассказал, что услышал звук, выбежал во двор и увидел в земле дыру и поврежденный осколками фасад дома.

Эксперты-взрывотехники изъяли с места происшествия осколки для исследования.

Полиция открыла два уголовных производства: по статьям "хулиганство" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".