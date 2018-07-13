В Киеве проходит акция в поддержку Сенцова

Источник: Корреспондент.net

В Киеве на Майдане Независимости в пятницу, 13 июля, около 400 человек вышли на акцию поддержки осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Присутствующие держали в руках плакаты #SaveOlegSentsov и Свободу политзаключенным.

К акции присоединились, в частности, лидеры крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, а также сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

После акции на Майдане участники отправились шествием и автомобилями к посольствам Франции и Германии.