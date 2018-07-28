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28.07.2018

В Киеве произошли стычки Нацкорпуса и полиции

Источник: Корреспондент.net

В Киеве на территории экопарка Осокорки в результате столкновений возле стройплощадки полиция задержала двух человек. Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на пресс-секретаря Дарницкого райуправления полиции Инну Гамалий.

По ее информации, полиция в полдень получила вызов, что неизвестные сломали забор вокруг застройки.

Двух человек задержали и доставили в отделение полиции. На данный момент начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство). Их действиям будет дана правовая оценка.

Пресс-секретарь утверждает, что к протестующим не применялись полицейские баллончики.

Национальные дружины также сообщили в Facebook о том, что во время акции полиция "сильно избила активистов Национального корпуса".

"Сразу после начала протеста на место прибыла полиция, она сразу начала проявлять враждебное отношение к протестующим. Несмотря на то, что рядом были дети и женщины, полицейские применили слезоточивый газ. Также не поскупились патрульные и на побои, в результате были задержаны несколько человек, а тяжелые травмы получили пятеро участников протеста", - отмечается в сообщении.

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