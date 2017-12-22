В Киеве произошло жуткое тройное убийство с отрубанием головы

Источник: Апостроф

В Киеве мужчина совершил три убийства с помощью топора, отомстив за ограбление своей квартиры.

Об этом сообщил сайт Национальной полиции.

Первое тело было обнаружено на улице Масливке в Дарницком районе Киева. Мужчина был убит ударами топора по голове. Второе тело обнаружили на улице Садовой. У этого мужчины была отрублена голова. А на следующий день в квартире на улице Санаторной полиция обнаружила мертвой 63-летнюю мать-инвалида убитого с множественными колото-резаными ранами.

После месяца расследования, полиции удалось установить личность подозреваемого.

"Это - житель Дарницкого района, ранее судимый за разбойное нападение и убийство, освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года", - написали в полициию

"Вернувшись домой после освобождения, киевлянин узнал, что 34-летний местный житель, с которым он был знаком, обокрал квартиру его матери. В воскресенье злоумышленник встретился с ним на Осокорках возле озера, убил его и отсек голову топором. Затем с помощью его мобильного телефона потерпевшего договорился о встрече на берегу реки с сообщником квартирника и убил его. После этого злоумышленник наведался к матери 34-летнего киевлянина, поскольку женщина видела его, когда он заходил в гости", - закончили там.