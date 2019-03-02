Найти

02.03.2019

В Киеве прошел ежегодный марш Национальных дружин

Источник: Українські новини

Сегодня, 2 марта, в Киеве состоялся второй ежегодный марш Национальных дружин. В мероприятии приняли участие около 2000 украинских дружинников из 20 областей Украины, их руководители, а также лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий.

Об этом стало известно из прямой трансляции мероприятия на официальной странице Национальных дружин в Facebook.

Второй ежегодный марш представителей Национальных дружин начался на Майдане Незалежности с почетного вручения знамен наиболее активным региональным ячейкам. В этом году такой чести удостоились Луцкое и Ивано-Франковское подразделения.

После торжественной церемонии к участникам мероприятия обратился бывший руководитель добровольческого полка "Азов", а ныне народный депутат и лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий. Он сказал, что гордится сегодняшними достижениями украинских дружинников и надеется, что они станут примером для подрастающего поколения и нынешних политиков.

"Два года назад ветераны войны на Востоке, " азовцы", заложили фундамент для создания в Украине Национальных дружин. Сегодня мы видим успешность этого начинания. Такие организации необходимы и важны для Украины. Наша задача – стать примером для украинской молодежи и построить настоящее национальное правительство, которое поведет страну вперед. Наше государство уже так устало от хаоса, от беспорядка, от российской агрессии. Оно требует нового видения и людей, которые способны его защитить. Пора переходить в наступление", – заявил Андрей Билецкий.

Во время выступления лидер "Национального Корпуса" не обошел вниманием недавний коррупционный скандал с хищением средств украинского оборонпрома и подчеркнул, что Национальные дружины и в дальнейшем будут жестко реагировать на подобные ситуации.

"Сейчас многие политики изображают из себя истинных патриотов, заявляют, что Украина – превыше всего, а в это время обворовывают украинскую армию и каждого украинца. Нам не нужны такие Свинарчуки! Где они были, когда произошел взрыв в Ичне? Но там были наши ребята, которые помогали людям и МЧС. Это настоящие дела, а не просто красивые слова", – отметил Андрей Билецкий.

Как сообщают представители Национальных дружин, за последний год численность их организации увеличилась почти втрое и продолжает расти. Для всех новых бойцов сегодня в Киеве провели церемонию посвящения.

 
 
Новости раздела
Украина
02.03.2019
Печать бюллетеней обойдется в 166 млн
На печать бюллетеней для голосования на президентских выборах отводится 16 календарных дней.
Украина
02.03.2019
ЕС даст 50 млн евро на безопасность – Порошенко
Деньги будут направлены на поддержку Мариуполя, Бердянска и Черноморского побережья, отметил президент.
Украина
02.03.2019
Полиция перебросила подкрепление на Донбасс
Полиция совместно со специальным подразделением Нацгвардии провели отработку города Светлодарск и поселков Мироновского и Новолуганского.
Украина
01.03.2019
Эксперт рассказал, как подорожали блины к Масленице-2019
За год блины подорожали на 7%
Украина
01.03.2019
Порошенко посетил прифронтовую зону Донбасса
Президент встретился с военными, а также провел заседание Совета регионального развития в Мариуполе.
Украина
01.03.2019
Все из спичек: в Украине установили новые рекорды
На Всеукраинском фестивале спичечных рекордов представили цветные картины, фигуры, сувениры, музыкальные инструменты и даже большое кресло из спичек.
Украина
01.03.2019
"Сетки" Порошенко: Аваков рассказал о скандале
Глава МВД заявил, что не намерен извиняться за информацию об избирательных "сетках" Петра Порошенко.
Украина
01.03.2019
На Донбассе с начала года погибли двое гражданских
На Востоке Украины с начала года погибли двое гражданских, семеро получили ранения, сообщили в ОБСЕ.
Украина
28.02.2019
Из центра Запорожья на остров Хортица начнут курсировать троллейбусы
Запорожский городской совет разрешил своему коммунальному предприятию "Запорожэлектротранс" купить в лизинг 5 троллейбусов на автономном ходу для транспортного сообщения с островом Хортица в 2019 году.
Украина
28.02.2019
Укроборонпром: "серые" закупки одобрял Кабмин
Механизмы закупок критического импорта комплектующих для ОПК в условиях военного времени проходят согласование в Кабмине, заявил глава Укроборонпрома.
Украина
28.02.2019
КСУ назвал условие признания скандальной нормы
Норму о наказании за незаконное обогащение признают законной, если вину доказывать обяжут государство.
Украина
28.02.2019
Нафтогаз: Долг Газпрома за год вырос на $200 млн
Задолженность российского Газпрома перед украинским Нафтогазом за год увеличилась почти на 200 миллионов долларов.
Украина
28.02.2019
За год реальная зарплата украинцев выросла на 10%
Самая высокая зарплата в январе зафиксирована в Киеве, а самая низкая – в Черновицкой области. В большинстве областей уровень зарплаты колеблется в пределах 7000-9000 грн.
Украина
28.02.2019
Скандал в оборонке: открыто шесть уголовных дел
Генеральная и военная прокуратуры открыли шесть уголовных дел по факту хищений в оборонном комплексе Украины в разные периоды.
Украина
27.02.2019
НАБУ закроет 65 уголовных дел из-за решения КСУ
Детективы Антикоррупционного бюро закроют 65 уголовных производств по фактам незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен.
Украина
27.02.2019
Порошенко отреагировал на скандальное решение КСУ
Глава государства поручит подготовить новый законопроект о наказании за незаконное обогащения после публикации решения Конституционного суда.
Украина
27.02.2019
Украинцам разрешили наказывать "героев" парковки
Киевская инспекция по парковке показала схему, по которой граждане сами могут наказать водителя за неправильную парковку.
Украина
27.02.2019
На Донбассе семь обстрелов за день, ранен военный
За день на Донбассе четыре раза были применены вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.
Украина
27.02.2019
Украина и РФ подписали договор о вылове рыбы
Госрыбагенство подписало соглашение с Россией о вылове рыбы в Азовском море. Украине можно ловить до девяти тысяч тон бычка, для РФ - до шести тысяч тонн.
Украина
26.02.2019
Freedom-jazz отказалась от участия в Евровидении-2019
Группа поблагодарила слушателей, но отказалась от участия в конкурсе
Украина
26.02.2019
В Раде аннулировали бланки, на которых собирали подписи для импичмента Порошенко
Основанием для импичмента является представление, подписанное большинством депутатов Рады
Украина
26.02.2019
В школьную программу Украины включили создание ПЦУ и Томос
В конце учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии.
Украина
26.02.2019
КСУ отменил статью о незаконном обогащении - СМИ
Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении: ее положения нарушают презумпцию невиновности.
Украина
26.02.2019
В Раде ответили на обращение об импичменте
В письме Юлии Тимошенко нет правового обоснования необходимости создания ВСК, сообщили в аппарате Рады.
Печать бюллетеней обойдется в 166 млн | Порошенко против приватизации военного жилья