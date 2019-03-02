В Киеве прошел ежегодный марш Национальных дружин

Источник: Українські новини

Сегодня, 2 марта, в Киеве состоялся второй ежегодный марш Национальных дружин. В мероприятии приняли участие около 2000 украинских дружинников из 20 областей Украины, их руководители, а также лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий.

Об этом стало известно из прямой трансляции мероприятия на официальной странице Национальных дружин в Facebook.

Второй ежегодный марш представителей Национальных дружин начался на Майдане Незалежности с почетного вручения знамен наиболее активным региональным ячейкам. В этом году такой чести удостоились Луцкое и Ивано-Франковское подразделения.

После торжественной церемонии к участникам мероприятия обратился бывший руководитель добровольческого полка "Азов", а ныне народный депутат и лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий. Он сказал, что гордится сегодняшними достижениями украинских дружинников и надеется, что они станут примером для подрастающего поколения и нынешних политиков.

"Два года назад ветераны войны на Востоке, " азовцы", заложили фундамент для создания в Украине Национальных дружин. Сегодня мы видим успешность этого начинания. Такие организации необходимы и важны для Украины. Наша задача – стать примером для украинской молодежи и построить настоящее национальное правительство, которое поведет страну вперед. Наше государство уже так устало от хаоса, от беспорядка, от российской агрессии. Оно требует нового видения и людей, которые способны его защитить. Пора переходить в наступление", – заявил Андрей Билецкий.

Во время выступления лидер "Национального Корпуса" не обошел вниманием недавний коррупционный скандал с хищением средств украинского оборонпрома и подчеркнул, что Национальные дружины и в дальнейшем будут жестко реагировать на подобные ситуации.

"Сейчас многие политики изображают из себя истинных патриотов, заявляют, что Украина – превыше всего, а в это время обворовывают украинскую армию и каждого украинца. Нам не нужны такие Свинарчуки! Где они были, когда произошел взрыв в Ичне? Но там были наши ребята, которые помогали людям и МЧС. Это настоящие дела, а не просто красивые слова", – отметил Андрей Билецкий.