В Киеве прошел марш в поддержку Саакашвили

Источник: 112.ua

В центре Киева прошел марш сторонников задержанного ранее лидера "Руха нових сил", экс-главы Одесской области и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

На митинг в парк Тараса Шевченко собралось свыше тысячи человек. Они держали в руках флаги в поддержку Саакашвили, партийные флаги и государственные флаги Украины. Акция проходит под лозунгом: "Против произвола и коррупции олигархов и барыг".

Кроме этого, у участников митинга появились новые кричалки - "Мише - свободу, барыгу - на нары!", "Луценко Юра - продажная шкура!".

После этого участники акции двинулись колонной по улице Владимирской, во главе колонны идет супруга Саакашвили Сандра. Участники акции намерены пройти по улицам Богдана Хмельницкого и Крещатику к Майдану Независимости, где собираются провести митинг в поддержку законопроекта об импичменте президента, за отставку генпрокурора, а также в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины.

В ходе митинга в толпе собравшихся звучали призывы пройти маршем к СИЗО Службы безопасности Украины, где сейчас содержится Саакашвили, однако организаторы марша со сцены призвали не торопиться делать это.

Шествие сопровождает большое количество правоохранителей, однако они не препятствуют движению колонны. Патрульная полиция перекрыла движение по ул. Б. Хмельницкого. Акция проходит мирно.