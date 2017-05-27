В Киеве прошел мегамарш вышиванок

Источник: КорреспонденТ.net

Сегодня в центре Киева прошел 19-й марш вышиванок, в котором приняли участие около 400 человек. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что марш прошел под лозунгом Создадим украинскую культуру вместе. Мероприятие традиционно было приурочено ко Дню Киева, который отмечается 27-28 мая.

Начался марш возле Золотых ворот, где после непродолжительных торжеств сформировалась колонна людей, одетых в вышиванки. После этого колонна двинулась по маршруту по улице Прорезной к Крещатику, потом к Европейской площади, далее – до Владимирского спуска.

Шествие завершилось на Трухановом острове, где планируется концерт и огненное шоу.