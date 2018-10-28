28.10.2018
В Киеве прошел парад "зомби"
Источник: Корреспондент.net
В Киеве в субботу, 27 октября, прошел парад "зомби", приуроченный к празднику Хэллоуин.
В акции приняли участие более ста человек. Они использовали грим для лица и были одеты в костюмы ведьм, монашек, зомби, чертей и разной другой нечистой силы.
Участники акции прошли от Золотых ворот до Софийской площади, а затем до Майдана.
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