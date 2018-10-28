В Киеве прошел парад "зомби"

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в субботу, 27 октября, прошел парад "зомби", приуроченный к празднику Хэллоуин.

В акции приняли участие более ста человек. Они использовали грим для лица и были одеты в костюмы ведьм, монашек, зомби, чертей и разной другой нечистой силы.

Участники акции прошли от Золотых ворот до Софийской площади, а затем до Майдана.