В Киеве провели праздничный Забег в вышиванках

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в пятницу, 24 августа, провели праздничный Забег в вышиванках, приуроченный ко Дню независимости Украины. Соответствующее видео публикует Радио Вести.

Цель мероприятия - распространение патриотического настроения среди украинцев, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Дистанции в основном забеге, который начался в 10:30, - это 5 и 10 км. Старт и финиш были в одном месте - Русановская набережная. Участники бежали в сторону моста Патона по набережной и назад.

Как пишет Новое время со ссылкой на организаторов мероприятия, в забеге зарегистрировалось около 800 человек. Участвовали как взрослые, так и дети.