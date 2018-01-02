В Киеве сотни человек требуют найти убийц правозащитницы Ноздровской

Источник: DW

Около 250 блогеров, журналистов и активистов собрались во вторник, 2 января, у здания Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Участники акции скандировали: "Позор!" и держали в руках плакаты с надписями: "Вынесите приговор себе", "Или мы выработаем честные правила игры, или нас уничтожат".

Руководитель следственной группы Дмитрий Ценов предложил пообщаться с активистами в 20:00 по местному времени (21:00 мск), однако те настаивают на возможности постоянного контроля за ходом следствия.

Через некоторое время инициативную группу в составе родственников погибшей и общественных деятелей пригласили внутрь здания.

Юрист добивалась наказания племянника районного судьи

Юрист Ирина Ноздровская добивалась наказания для Дмитрия Россошанского - племянника районного судьи, который, находясь под действием наркотических средств, в сентябре 2015 года сбил на автомобиле 26-летнюю сестру правозащитницы. В конце мая 2017 года суд приговорил его к семи годам лишения свободы. В конце декабря адвокат заключенного попытался добиться его освобождения по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. Ноздровская следила за ходом дела и постоянно получала угрозы в свой адрес.