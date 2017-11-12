В Киеве сотни людей вышли на Марш возмущенных
Источник: Корреспондент.net
В центре Киева в воскресенье, 12 ноября, около 400 человек прошли маршем с требованием принять закон об импичменте и Антикоррупционном суде.
Отмечается, что протестующие остановились возле Администрации президента и выкрикивали "импичмент". Также они держали в руках национальные флаги, красно-черные и флаги партии Рух новых сил.
Во главе марша были народный депутат от БПП Сергей Лещенко, внефракционные Юрий Деревянко и Юрий Левченко.
В ходе марша участники почтили память погибших на Майдане во время Революции достоинства, возложили цветы к мемориалу на ул. Институтская. Возле ул. Банковая митингующие остановились, чтобы выложить из свечей словосочетание: "Коррупция убивает". После этого марш двинулся на площадь Конституции возле Верховной Рады.
Сейчас у здания ВРУ проходит вече с участием Михаила Саакашвили и народных депутатов, в частности, Юрия Деревянко, который со сцены на площади потребовал внесения президентом законопроекта об импичменте на рассмотрение парламента.