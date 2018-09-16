В Киеве такси въехало в остановку с людьми

Источник: Корреспондент.net

В Киеве возле станции метро Минская вечером в воскресенье, 16 сентября, водитель такси на высокой скорости въехал в остановку с людьми. В результате происшествия пострадали два человека.

Авария произошла около 20:00 на улице Маршала Тимошенко.

Водитель электрокара Nissan Leaf не справился с управлением и въехал в остановку. Высокий бордюр остановил машину, но все равно есть пострадавшие. Одна женщина получила травму руки, у еще одной - закрытая черепно-мозговая травма.

Полицейские подозревают, что водитель был под наркотиками, поэтому его направили к наркологу.